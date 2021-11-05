Дожди и сильный ветер: синоптики сделали прогноз на выходные
Под влиянием циклона осадки и порывистый ветер ожидаются в Латвии и в ближайшие дни, прогнозируют синоптики.
Под влиянием циклона осадки и порывистый ветер ожидаются в Латвии и в ближайшие дни, прогнозируют синоптики.
В первую субботу ноября периодически будут идти дожди, местами возможны грозы и град, сообщает агентство LETA. Между облаками будет проглядывать солнце, а порывы западного, юго-западного ветра достигнут скорости 17-22 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах от +4 до +10 градусов.
В ночь на субботу - главным образом в Видземе - на дорогах может образоваться обледенение. В воскресенье по всей Латвии будет облачно, ожидается затяжной дождь, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а температура воздуху достигнет +6...+10 градусов.
В начале недели дождь местами может смениться на снег, станет прохладнее и суше, местами температура воздуха опустится ниже нуля, но в середине недели, возможно, вернется более теплая погода с дождями.