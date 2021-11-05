Дожди и сильный ветер: синоптики сделали прогноз на выходные

В первую субботу ноября периодически будут идти дожди, местами возможны грозы и град, сообщает агентство LETA. Между облаками будет проглядывать солнце, а порывы западного, юго-западного ветра достигнут скорости 17-22 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах от +4 до +10 градусов.

В ночь на субботу - главным образом в Видземе - на дорогах может образоваться обледенение. В воскресенье по всей Латвии будет облачно, ожидается затяжной дождь, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а температура воздуху достигнет +6...+10 градусов.