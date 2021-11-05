Град и гроза: синоптики рассказали о погоде на субботу

Небо временами будет проясняться. Грозы и интенсивные осадки более вероятны в Видземе.

Ночью температура воздуха составит +4...+9 градусов, ветер ожидается умеренный западный, юго-западный, на побережье порывами до 17 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +6...+10 градусов, а скорость западного ветра в порывах во многих местах достигнет 17-22 метров в секунду. Самые сильные порывы ветра будут сопровождаться ливневыми осадками.