Следующая неделя будет преимущественно дождливой

В ближайшие сутки Латвию пересечет циклон, с которым поступит холодный воздух. В понедельник в основном на востоке страны дождь перейдет в снег, местами может образоваться небольшой снежный покров.

Самая низкая температура воздуха ожидается во вторник на рассвете - на большей части территории страны она опустится до -2...-7 градусов.