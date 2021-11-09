Вт, 9.11.2021
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Во вторник будет преимущественно солнечно

Солнечное утро в Буллях ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник в Латвии ожидается солнечная погода, но затем с запада облака начнут закрывать небо, прогнозируют синоптики.

Вечером в Курземе местами ожидаются небольшие осадки.

Ветер слабый, во второй половине дня в Курземе усилится южный ветер, вечером на побережье ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

Днем на дорогах местами гололедица. Воздух прогреется до +1...+6 градусов.

В Риге будет светить солнце, вечером небо затянется облаками. Ветер слабый с юга, юго-запада, воздух прогреется до +4 градусов.

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