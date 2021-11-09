Во вторник будет преимущественно солнечно
Во вторник в Латвии ожидается солнечная погода, но затем с запада облака начнут закрывать небо, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии ожидается солнечная погода, но затем с запада облака начнут закрывать небо, прогнозируют синоптики.
Вечером в Курземе местами ожидаются небольшие осадки.
Ветер слабый, во второй половине дня в Курземе усилится южный ветер, вечером на побережье ожидаются порывы до 16 метров в секунду.
Днем на дорогах местами гололедица. Воздух прогреется до +1...+6 градусов.
В Риге будет светить солнце, вечером небо затянется облаками. Ветер слабый с юга, юго-запада, воздух прогреется до +4 градусов.