Солнечная осень: синоптики рассказали о погоде в пятницу
В пятницу, 12 ноября, в Курземе и Земгале будет малооблачно и солнечно, в Видземе и Латгале ожидается переменная облачность, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 12 ноября, в Курземе и Земгале будет малооблачно и солнечно, в Видземе и Латгале ожидается переменная облачность, прогнозируют синоптики.
День пройдет без осадков, будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер, в Видземе и Латгале порывами 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха составит +6...+10 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит до +8...+9 градусов.