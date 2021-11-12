Пт, 12.11.2021
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Солнечная осень: синоптики рассказали о погоде в пятницу

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу, 12 ноября, в Курземе и Земгале будет малооблачно и солнечно, в Видземе и Латгале ожидается переменная облачность, прогнозируют синоптики.

День пройдет без осадков, будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер, в Видземе и Латгале порывами 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха составит +6...+10 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит до +8...+9 градусов.

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