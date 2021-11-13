Суббота пройдет без значительных осадков; потеплеет до +7 градусов
Несмотря на то, что суббота в Латвии будет преимущественно облачной и местами сгустится туман, значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Несмотря на то, что суббота в Латвии будет преимущественно облачной и местами сгустится туман, значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
В первой половине дня местами ожидается туман. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +2...+7 градусов.
В Риге улучшится видимость, сохранится облачная погода, а слабый ветер сменит направление на юго-восточное. Воздух прогреется до +3 градусов.