В воскресенье воздух прогреется максимум до +8 градусов
В воскресенье местами в Латвии облака рассеются, более солнечным день будет в северных районах, прогнозируют синоптики.
В воскресенье местами в Латвии облака рассеются, более солнечным день будет в северных районах, прогнозируют синоптики.
Осадки в основном в виде дождя ожидаются главным образом в Латгале и Селии.
Будет дуть слабый северо-восточный ветер. Воздух прогреется до +3...+8 градусов.
В Риге в воскресенье осадков не ожидается, облаков станет меньше, будет дуть небольшой северо-восточный ветер, а воздух прогреется до +6 градусов.