Вс, 14.11.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В воскресенье воздух прогреется максимум до +8 градусов

ФОТО: LETA

В воскресенье местами в Латвии облака рассеются, более солнечным день будет в северных районах, прогнозируют синоптики.

Осадки в основном в виде дождя ожидаются главным образом в Латгале и Селии.

Будет дуть слабый северо-восточный ветер. Воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В Риге в воскресенье осадков не ожидается, облаков станет меньше, будет дуть небольшой северо-восточный ветер, а воздух прогреется до +6 градусов.

НАВЕРХ
Back