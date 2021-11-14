Синоптики: к концу месяца толщина снежного покрова может достичь 40 см

В начале будущей недели в Латвии температура воздуха по ночам будет опускаться до 0...-6 градусов, погода не будет столь холодной и солнечной, как прогнозировалось ранее, возможен моросящий дождь и снег. Будет дуть небольшой южный ветер, сообщает агентство LETA.

В середине недели Латвии достигнет циклон, периодически будут идти дожди, возможен мокрый снег, на побережье - и гроза с градом. Будет дуть северный ветер, а температура воздуха повысится до +4...+8 градусов.

Возможно, в конце следующей недели придут холодные воздушные массы из Арктики.

В данный момент Global Forecast System прогнозирует, что с 22 ноября температура воздуха будет держаться преимущественно ниже нуля градусов, будет образовываться все больший снежный покров, и к концу месяца его толщина может достичь 40 сантиметров.