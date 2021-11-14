Синоптики: к концу месяца толщина снежного покрова может достигнуть 40 см
18 ноября в Латвии ожидается дождливая погода, однако уже после 20 ноября возможны снег и мороз, свидетельствует новейшая информация Global Forecast System.
18 ноября в Латвии ожидается дождливая погода, однако уже после 20 ноября возможны снег и мороз, свидетельствует новейшая информация Global Forecast System.
В начале будущей недели в Латвии температура воздуха по ночам будет опускаться до 0...-6 градусов, погода не будет столь холодной и солнечной, как прогнозировалось ранее, возможен моросящий дождь и снег. Будет дуть небольшой южный ветер, сообщает агентство LETA.
В середине недели Латвию достигнет циклон, периодически будут идти дожди, возможен мокрый снег, на побережье - и гроза с градом. Будет дуть северный ветер, а температура воздуха повысится до +4...+8 градусов.
Возможно, в конце следующей недели придут холодные воздушные массы из Арктики.
Global Forecast System - это компьютерная модель Национального управления океанических и атмосферных исследований США, прогнозирующая погоду во всем мире каждые шесть часов.