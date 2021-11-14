Туман, иней и обледенение на дорогах: прогноз синоптиков на понедельник
В ночь на понедельник, 15 ноября, и утром местами в Латвии будет туманно и образуется иней, на дорогах возможно обледенение, прогнозируют синоптики.
В ночь на понедельник, 15 ноября, и утром местами в Латвии будет туманно и образуется иней, на дорогах возможно обледенение, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки значительных осадков не ожидается, облачность будет переменной.
Вероятно безветрие или очень слабый ветер. Температура воздуха ночью опустится до +1...- 6 градусов, днем воздух прогреется до -1...+4 градусов.
В Риге возможны туман и иней, легкий северо-восточный ветер сменится юго-восточным и южным. Температура воздуха ночью в пригороде может опуститься до -5 градусов; днем столбик термометра поднимется до +2 градуса.