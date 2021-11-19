Синоптики сделали прогноз на зиму: возможны волны сильного холода

Как сообщает агентство LETA, 18 ноября Датский метеорологический институт опубликовал прогноз на зиму, в котором сказано, что будут преобладать воздушные потоки с запада, поэтому ожидается относительно теплая и влажная погода. Аномальное тепло при этом не прогнозируется, во все зимние месяцы возможны волны холода, связанные с антициклонами и западным или восточным, юго-восточным ветром.

Датские метеорологи указывают, что зимой может исчезнуть привычная циркуляция воздуха в Арктике и сильные холода или так называемая полярная ячейка может прийти в Европу.

В этом случае возможен очень сильный холод, и с вероятностью 20-30% в феврале средняя температура воздуха может опуститься значительно ниже нормы.

На такую возможность указывает и AccuWeather. Если холод из Арктики придет в Европу, страны Балтии станут одним из регионов, которые пострадают сильнее всего. Кроме того, этой зимой прогнозируется большая вероятностью южных циклонов с большим количество осадков. В свою очередь активность атлантических циклонов прогнозируется ниже обычной, поэтому в Скандинавии зима ожидается более умеренная и суха, чем обычно.