Желтое предупреждение! Латвию засыплет снегом

Дороги станут заснеженными и скользкими, во многих местах сформируется снежный покров толщиной 1-5 сантиметров. На побережье Курземе ожидается дождь.

Во второй половине дня во вторник только местами в стране будет идти снег и дождь. В восточных регионах небо будет облачным, солнечный день ожидается в Курземе.

С запада страны на смену южному, юго-западному ветру придет северо-западный ветер, порывы которого составят 8-13, а на побережье - 18 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +3 градусов местами на побережье до -7 градусов в Латгале. Максимальная дневная температура будет от 0 градусов на востоке страны до +7 градусов на западном побережье Курземе.

Латвийский центр среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение по всей территории страны из-за возможного снегопада.