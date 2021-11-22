Желтое предупреждение! Латвию засыплет снегом
В ночь на вторник, 23 ноября, с запада в Латвию придет обширный фронт осадков, и утром на большей части страны пойдет снег, местами возможен сильный снегопад и небольшая метель, прогнозируют синоптики.
В ночь на вторник, 23 ноября, с запада в Латвию придет обширный фронт осадков, и утром на большей части страны пойдет снег, местами возможен сильный снегопад и небольшая метель, прогнозируют синоптики.
Дороги станут заснеженными и скользкими, во многих местах сформируется снежный покров толщиной 1-5 сантиметров. На побережье Курземе ожидается дождь.
Во второй половине дня во вторник только местами в стране будет идти снег и дождь. В восточных регионах небо будет облачным, солнечный день ожидается в Курземе.
С запада страны на смену южному, юго-западному ветру придет северо-западный ветер, порывы которого составят 8-13, а на побережье - 18 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью составит от +3 градусов местами на побережье до -7 градусов в Латгале. Максимальная дневная температура будет от 0 градусов на востоке страны до +7 градусов на западном побережье Курземе.
В Риге во вторник утром пойдет снег, позже возможны небольшие кратковременные осадки, выглянет солнце. Ночью немного усилится южный и юго-западный ветер, в то время как днем ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15 метров в секунду. Температура воздуха повысится с -2 градусов в начале ночи до +5 градусов днем.