В ближайшие дни погоду будут определять циклоны

В четверг, 25 ноября, температура воздуха достигнет +4...+9 градусов, на большей части территории страны ожидаются умеренные дожди.

В ближайшие дни температура воздуха снова понизится, поэтому ожидается снег. Временами возможны сильные снегопады, но снег будет и таять.

По текущим прогнозам Global Forecast System, в начале будущей недели температура воздуха на востоке страны может упасть чуть ниже -10 градусов, но такой мороз возможен только в том случае, если образуется снежный покров, а небо прояснится.