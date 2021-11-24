В ближайшие дни погоду будут определять циклоны
В оставшиеся дни ноября и в начале декабря погоду в Латвии будут определять в основном циклоны, поэтому, по прогнозам синоптиков, часто будет идти дождь и снег.
В оставшиеся дни ноября и в начале декабря погоду в Латвии будут определять в основном циклоны, поэтому, по прогнозам синоптиков, часто будет идти дождь и снег.
В четверг, 25 ноября, температура воздуха достигнет +4...+9 градусов, на большей части территории страны ожидаются умеренные дожди.
В ближайшие дни температура воздуха снова понизится, поэтому ожидается снег. Временами возможны сильные снегопады, но снег будет и таять.
По текущим прогнозам Global Forecast System, в начале будущей недели температура воздуха на востоке страны может упасть чуть ниже -10 градусов, но такой мороз возможен только в том случае, если образуется снежный покров, а небо прояснится.
Сильные морозы маловероятны, но велика вероятность того, что в восточных регионах начнется метеорологическая зима. Это происходит, когда средняя температура воздуха ниже нуля в течение пяти дней подряд.