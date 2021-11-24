Чт, 25.11.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Четверг будет теплым; пройдут дожди

ФОТО: Shutterstock

В четверг в Латвии сохранится пасмурная погода, прогнозируют синоптики.

Местами, в основном в Курземе, ожидается умеренный дождь.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, на побережье - до 18 метров в секунду.

Температура воздуха составит +5...+8 градусов, к вечеру начнет постепенно холодать.

В Риге временами ожидается небольшой дождь, максимальная температура составит +7 градусов, порывы юго-западного ветра усилятся до 12 метров в секунду.

НАВЕРХ
Back