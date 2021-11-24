Четверг будет теплым; пройдут дожди
В четверг в Латвии сохранится пасмурная погода, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии сохранится пасмурная погода, прогнозируют синоптики.
Местами, в основном в Курземе, ожидается умеренный дождь.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, на побережье - до 18 метров в секунду.
Температура воздуха составит +5...+8 градусов, к вечеру начнет постепенно холодать.
В Риге временами ожидается небольшой дождь, максимальная температура составит +7 градусов, порывы юго-западного ветра усилятся до 12 метров в секунду.