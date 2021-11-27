Дождь и снег: суббота принесет в Латвию осадки

В восточных районах в силе желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о затяжном снеге, местами образуется снежный покров толщиной 5-7 сантиметров, в свою очередь утром в воскресенье уже на большей части территории страны образуется покров в 2-10 сантиметров, сообщает агентство LETA.

В центральной и западной частях страны в субботу ожидается небольшой дождь и мокрый снег, снежный покров начнет образовываться вечером.

В течение дня немного усилится северо-восточный ветер, в Видземе ожидаются порывы до 12 метров в секунду, на курземском побережье Рижского залива - до 16 метров в секунду.

Небо будет покрывать толстый слой облаков. Температура воздуха составит 0...+4 градуса.