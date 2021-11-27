Сб, 27.11.2021
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20 сантиметров снега, -10 градусов и сильный ветер: прогноз синоптиков на следующую неделю

ФОТО: Schutterstock.com

По последним прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Латвии ожидаются сильные снегопады.

В понедельник и вторник погоду будет определять южный циклон, который принесет много осадков. В настоящее время трудно предсказать, где выпадет больше всего снега, но ожидается, что Латгале сначала войдет в теплый сектор циклона, и там будет идти не только снег, но и дождь.

В других регионах страны глубина снежного покрова в последний день ноября может превысить 20 сантиметров.

В Риге также велика вероятность продолжительных и сильных снегопадов. Порывы северо-западного ветра в столице могут достигать 20 метров в секунду.

В течение следующей недели во многих районах снег пойдет снова, местами сильный, а температура воздуха может упасть ниже -10 градусов.

В ближайшие сутки почти на всей территории Латвии образуется снежный покров. В воскресенье днем и вечером сильных осадков не ожидается.

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