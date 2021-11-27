20 сантиметров снега, -10 градусов и сильный ветер: прогноз синоптиков на следующую неделю
По последним прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Латвии ожидаются сильные снегопады.
По последним прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Латвии ожидаются сильные снегопады.
В понедельник и вторник погоду будет определять южный циклон, который принесет много осадков. В настоящее время трудно предсказать, где выпадет больше всего снега, но ожидается, что Латгале сначала войдет в теплый сектор циклона, и там будет идти не только снег, но и дождь.
В других регионах страны глубина снежного покрова в последний день ноября может превысить 20 сантиметров.
В течение следующей недели во многих районах снег пойдет снова, местами сильный, а температура воздуха может упасть ниже -10 градусов.
В ближайшие сутки почти на всей территории Латвии образуется снежный покров. В воскресенье днем и вечером сильных осадков не ожидается.