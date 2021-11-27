20 сантиметров снега, -10 градусов и сильный ветер: прогноз синоптиков на следующую неделю

В понедельник и вторник погоду будет определять южный циклон, который принесет много осадков. В настоящее время трудно предсказать, где выпадет больше всего снега, но ожидается, что Латгале сначала войдет в теплый сектор циклона, и там будет идти не только снег, но и дождь.