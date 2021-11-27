Ночью в Риге и по всей Латвии будет идти снег
Ночью на воскресенье Латвию покроет снег. На северо-востоке Курземе осадки будут крупнее всего, а местами возможна метель, сообщают синоптики.
Ночью на воскресенье Латвию покроет снег. На северо-востоке Курземе осадки будут крупнее всего, а местами возможна метель, сообщают синоптики.
Снег будет идти долго, и вся страна будет покрыта снегом. В краях Талси и Тукумса образуется снежный покров толщиной до 8 сантиметров. Предполагается гололед на всех дорогах Латвии.
Северо-восточный ветер станет слабее, днем будет слабый переменный ветер. Температура воздуха ночью упадет до 0..-4 градусов а днем будет около -2..+3 градусов.
Днем в Латвии ожидаются небольшие осадки, в основном будет пасмурно.
Varbūt Ziemassvētki šogad jāsvin 2-3 nedēļas agrāk? ECMWF otrajā adventē (5.decembrī) Latvijas lielākajā daļā paredz 20-30 cm dziļu snigu, savukārt GFS decembra otrajā nedēļā prognozē aukstumu līdz -25 grādiem. Ilgtermiņa prognozes decembra otrajā pusē rāda siltu laiku. pic.twitter.com/BtSMEp3d7H— Jānis Trallis (@meteozinas) November 27, 2021