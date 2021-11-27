Сб, 27.11.2021
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Ночью в Риге и по всей Латвии будет идти снег

Иллюстративное фото ФОТО: Schutterstock.com

Ночью на воскресенье Латвию покроет снег. На северо-востоке Курземе осадки будут крупнее всего, а местами возможна метель, сообщают синоптики.

Снег будет идти долго, и вся страна будет покрыта снегом. В краях Талси и Тукумса образуется снежный покров толщиной до 8 сантиметров. Предполагается гололед на всех дорогах Латвии.

Северо-восточный ветер станет слабее, днем будет слабый переменный ветер. Температура воздуха ночью упадет до 0..-4 градусов а днем будет около -2..+3 градусов.

Днем в Латвии ожидаются небольшие осадки, в основном будет пасмурно.

В Риге ночью на воскресенье будет долго идти снег. Днем крупных осадков не ожидается, и ветра не будет. Температура воздуха будет держаться около нуля.

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