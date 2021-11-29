Метель, снегопады и сильный ветер: прогноз синоптиков на понедельник
В понедельник, 29 ноября, в восточных и центральных регионах Латвии ожидается продолжительный снегопад, а с усилением ветра начнется метель, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 29 ноября, в восточных и центральных регионах Латвии ожидается продолжительный снегопад, а с усилением ветра начнется метель, прогнозируют синоптики.
В центральных регионах снегопад прекратится в первой половине дня во вторник, на востоке - во второй половине дня.
Меньше всего снега выпадет в Курземе.
Северный, северо-западный ветер в порывах в ночь на вторник и в первой половине дня усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду.
В Риге в ближайшие сутки ожидается продолжительный снегопад - выпадет более 10 см снега. Во вторник ночью и утром северный, северо-западный ветер усилится до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха днем будет около нуля, в вечером опустится до -3 градусов.