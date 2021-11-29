Метель, снегопады и сильный ветер: прогноз синоптиков на понедельник

В центральных регионах снегопад прекратится в первой половине дня во вторник, на востоке - во второй половине дня.

Местами в Земгале, Видземе и Латгале глубина снежного покрова составит 10-20 сантиметров.

Меньше всего снега выпадет в Курземе.

Северный, северо-западный ветер в порывах в ночь на вторник и в первой половине дня усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду.

Температура воздуха в понедельник составит +2...-3 градуса, вечером в Видземе - до -5 градусов.