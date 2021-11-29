Морозы, снегопады и метель: на Латвию надвигается новый циклон

По прогнозам, во вторник во многих регионах Латвии снежный покров увеличится до 17-22 см.

Во вторник вечером и в ночь на среду температура воздуха опустится до -5...-12 градусов.

В среду местами выглянет солнце, пройдет кратковременный снег, но уже в четверг по всей стране вновь ожидается сильный снегопад и метель. Так как с циклоном поступят теплые воздушные массы, местами возможен также дождь.

В выходные дни вновь станет холоднее, возможен сильный снегопад, хотя и не такой интенсивный, как в начале недели.