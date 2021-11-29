Морозы, снегопады и метель: на Латвию надвигается новый циклон
После снегопада в начале недели в ночь на четверг, 2 декабря, в Латвию придет новый циклон, прогнозируют синоптики.
После снегопада в начале недели в ночь на четверг, 2 декабря, в Латвию придет новый циклон, прогнозируют синоптики.
По прогнозам, во вторник во многих регионах Латвии снежный покров увеличится до 17-22 см.
В среду местами выглянет солнце, пройдет кратковременный снег, но уже в четверг по всей стране вновь ожидается сильный снегопад и метель. Так как с циклоном поступят теплые воздушные массы, местами возможен также дождь.
В выходные дни вновь станет холоднее, возможен сильный снегопад, хотя и не такой интенсивный, как в начале недели.
Глубина снежного покрова к концу недели во многих регионах страны превысит 20 сантиметров, местами - 30 сантиметров.