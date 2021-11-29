Внимание! Объявлено три оранжевых предупреждения: о метели, снегопаде и обледенении

В восточных краях Латвии действует оранжевое предупреждение Латвийского центра геологии, метеорологии и среды об очень сильном снеге, на крайнем востоке страны - также оранжевое предупреждение о ледяном дожде и очень сильном обледенении. В свою очередь, в столице на ночь и утро вторника объявлено оранжевое предупреждение об очень сильной метели – ожидаются порывы северного ветра до 20 метров в секунду.

На юге Латгале ожидается также дождь и мокрый снег, во вторник утром и днем - снег и метель.

Толщина снежного покрова в Селии, а также во многих регионах Латгале, Видземе и Земгале во вторник достигнет 17-22 сантиметров.

Видимость во время снегопада временами будет снижена до нескольких сотен метров. Из-за сугробов некоторые участки второстепенных дорог в восточной и центральной части Латвии могут стать непроходимыми для транспорта.

В Курземе будет мало снега, только облака с моря могут вызвать сильный снегопад в отдельных местах. Во вторник во второй половине дня снегопад продолжится в основном на востоке страны, в других местах облачность уменьшится, выглянет солнце.

Порывы северного, северо-западного ветра ночью и утром усилятся до 13-18 метров в секунду, на побережье - до 19-22 метров в секунду.

Температура воздуха составит от +2 градусов на западном побережье Курземе до -6 градусов на востоке страны.