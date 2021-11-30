Во вторник местами продолжатся снегопады; возможна и метель
Во вторник в Латгале и на востоке Видземе северо-западный ветер порывами усилится до 14-18 метров в секунду, что вызовет сильную метель, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латгале и на востоке Видземе северо-западный ветер порывами усилится до 14-18 метров в секунду, что вызовет сильную метель, прогнозируют синоптики.
Ветер будет выдувать ранее выпавший снег, ожидается легкий или умеренный снегопад, в первой половине дня местами еще сильный. Во второй половине дня ветер начнет стихать, и осадки прекратятся.
С запада страны облаков станет меньше, выглянет солнце. Ожидается кратковременный снегопад, местами сильный. Будет дуть западный и северо-западный ветер от слабого до умеренно сильного.
Максимальная температура воздуха составит от +2...+3 градусов на западном побережье Курземе до -4...-5 градусов на северо-востоке страны.
В России действует сильный циклон, западный край которого определяет погоду в Латвии.
Галерея: Снег в Латвии