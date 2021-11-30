Во вторник местами продолжатся снегопады; возможна и метель

Ветер будет выдувать ранее выпавший снег, ожидается легкий или умеренный снегопад, в первой половине дня местами еще сильный. Во второй половине дня ветер начнет стихать, и осадки прекратятся.

С запада страны облаков станет меньше, выглянет солнце. Ожидается кратковременный снегопад, местами сильный. Будет дуть западный и северо-западный ветер от слабого до умеренно сильного.

Максимальная температура воздуха составит от +2...+3 градусов на западном побережье Курземе до -4...-5 градусов на северо-востоке страны.

В Риге временами ожидается снегопад и метель, ветер начнет ослабевать, выглянет солнце, а температура воздуха будет колебаться около нуля.

В России действует сильный циклон, западный край которого определяет погоду в Латвии.