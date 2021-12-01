В среду ожидается снегопад
В среду часть территории Латвии пересекут снежные облака, которые принесут сильный снегопад на севере Курземе и в центральных регионах страны, прогнозируют синоптики.
В среду часть территории Латвии пересекут снежные облака, которые принесут сильный снегопад на севере Курземе и в центральных регионах страны, прогнозируют синоптики.
На севере Курземе и части территории Видземе, в том числе в столице и ее окрестностях, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильном снеге. Местами снежный покров увеличится на 5 см.
В среду временами будет светить солнце, температура воздуха составит +2...-2 градуса, на северо-востоке страны - до -5 градусов.
В Риге в первой половине дня может выпасть до 5 см снега. Временами будет светить солнце, температура воздуха будет около нуля, а ночью упадет на несколько градусов ниже нуля.