В среду ожидается снегопад

На севере Курземе и части территории Видземе, в том числе в столице и ее окрестностях, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильном снеге. Местами снежный покров увеличится на 5 см.

В среду временами будет светить солнце, температура воздуха составит +2...-2 градуса, на северо-востоке страны - до -5 градусов.