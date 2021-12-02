Чт, 2.12.2021
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В четверг вновь ожидается сильный снегопад

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Makare/LETA

В четверг в Латвии будет пасмурно, продолжится снегопад, во многих регионах сильный, а местами ожидается мокрый снег и небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Утром во многих регионах страны продолжается метель с порывистым восточным ветром. Начиная с юга ветер ослабнет до умеренного южного ветра.

Температура воздуха составит 0…+4 градуса, на севере Видземе сохранится мороз до -3 градусов.

В Риге ожидается снег, временами сильный, затем мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит около +2 градусов.

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