В четверг вновь ожидается сильный снегопад
В четверг в Латвии будет пасмурно, продолжится снегопад, во многих регионах сильный, а местами ожидается мокрый снег и небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии будет пасмурно, продолжится снегопад, во многих регионах сильный, а местами ожидается мокрый снег и небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Утром во многих регионах страны продолжается метель с порывистым восточным ветром. Начиная с юга ветер ослабнет до умеренного южного ветра.
Температура воздуха составит 0…+4 градуса, на севере Видземе сохранится мороз до -3 градусов.
В Риге ожидается снег, временами сильный, затем мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит около +2 градусов.