В пятницу снегопады продолжатся; в Риге объявлено желтое предупреждение

Местами по-прежнему ожидается интенсивный снегопад, в отдельных местах в Курземе идущие с моря облака принесут очень сильный снег, однако в Курземе день будет светлее, чем в других районах страны, местами выглянет солнце, сообщает агентство LETA.

Самый сильный ветер будет дуть в Латгале и Селии, где ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 17 метров в секунду. В других районах страны будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер.

Температура воздуха понизится до -1...-6 градусов, более прохладным день будет в Видземе. Вечером в Латвии ожидается мороз до -10 градусов.

В Риге в пятницу продолжится снег, местами он будет сильным, возможна небольшая метель. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, температура воздуха составит -1...-2 градуса.

В Риге и других местах по стране в силе желтое предупреждение Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды о сильном снеге.