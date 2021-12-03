От -15 градусов до затяжной оттепели. Прогноз синоптиков на ближайшую неделю
В ближайшие дни в Латвии прекратятся снегопады и упадет температура воздуха, однако в середине месяца ожидается оттепель, а к Рождеству снег, скорее всего, растает.
В ближайшие дни в Латвии прекратятся снегопады и упадет температура воздуха, однако в середине месяца ожидается оттепель, а к Рождеству снег, скорее всего, растает.
Уже сегодня ночью столбик термометра местами опустится до -10 градусов, в ночь на субботу возможно похолодание до -15 градусов, а днем воздух прогреется до +1...-4 градусов, на северо-востоке страны сохранится холод - до -4...-6 градусов. Во многих местах пойдет снег.
В воскресенье, когда ветер повернет с северо-востока, температура воздуха упадет до -3...-8 градусов, в Видземе и на севере Латгале - до -9...-14 градусов. Во многих районах ожидается небольшой снегопад.
Во второй половине недели потеплеет, снег начнет таять. По текущим прогнозам, в следующие выходные по всей Латвии ожидается оттепель. Есть большая вероятность, что оттепель установится надолго. Под воздействием плюсовых температур и дождя снежный покров к Рождеству, скорее всего, растает.
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Напомним, долгосрочные прогнозы свидетельствуют, что несмотря на холодное и снежное начало декабря, средняя температура воздуха в последний месяц нормы ожидается чуть выше нормы, да и в целом зима прогнозируется умеренно-теплой.