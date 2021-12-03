От -15 градусов до затяжной оттепели. Прогноз синоптиков на ближайшую неделю

Уже сегодня ночью столбик термометра местами опустится до -10 градусов, в ночь на субботу возможно похолодание до -15 градусов, а днем воздух прогреется до +1...-4 градусов, на северо-востоке страны сохранится холод - до -4...-6 градусов. Во многих местах пойдет снег.

В воскресенье, когда ветер повернет с северо-востока, температура воздуха упадет до -3...-8 градусов, в Видземе и на севере Латгале - до -9...-14 градусов. Во многих районах ожидается небольшой снегопад.

В начале следующей недели температура воздуха на большей части страны, вероятно, упадет ниже -10...-15 градусов.

Во второй половине недели потеплеет, снег начнет таять. По текущим прогнозам, в следующие выходные по всей Латвии ожидается оттепель. Есть большая вероятность, что оттепель установится надолго. Под воздействием плюсовых температур и дождя снежный покров к Рождеству, скорее всего, растает.

Галерея: Снег в Риге