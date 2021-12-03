Пт, 3.12.2021
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В Риге впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремально сильном снеге
Дополнено в 12:50

Снег в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

С учетом того, что снегопад в Риге оказался сильнее, чем ожидалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу уже второй раз повысил уровень предупреждения для столицы - впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремальном снегопаде, сообщает агентство LETA.

Предупреждение будет в силе до 20 часов пятницы.

По прогнозам, в течение дня над Рижским заливом будут продолжать формироваться снеговые тучи, которые последовательно пройдут над столицей. Во время снегопадов видимость ухудшится до менее 500 метров.

По информации предприятия Rīgas satiksme, с движением общественного транспорта в Риге наблюдаются проблемы - местами из-за сильного снега, аварий и пробок затруднено или полностью остановлено движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Предприятие призывает следить за актуальной информаций в соцсетях.

С 15 часов в пятницу будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта.

Галерея: Снег в Риге

В Видземе, а также на юго-западе Курземе в силе оранжевое предупреждение о сильном снеге.

В 10 часов утра толщина снежного покрова в центре Риги и на наблюдательной станции Даугавгрива составила 21 сантиметр. Самый глубокий снег в сети наблюдений - 30 сантиметров в Звейниекциемсе и 31 сантиметр в Сигулде и Резекне.

Напомним, в ближайшие дни в Латвии прекратятся снегопады и упадет температура воздуха, однако в середине месяца ожидается оттепель, а к Рождеству снег, скорее всего, растает.

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