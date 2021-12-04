Сб, 4.12.2021
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В субботу будет идти снег, на севере страны выглянет солнце

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу в Латвии ожидается небольшой снег, в южной части страны действует желтое предупреждение - снежный покров в некоторых местах станет толще на пять сантиметров.

Синоптики прогнозируют, что на севере страны выглянет солнце, самым светлым день будет на севере Видземе.

При медленном ветре ожидается повышение температуры воздуха до +1...-4 градусов, на севере Видземе будет не теплее -6 градусов.

В Риге ожидается пасмурная погода и небольшой снег, слабый восточный ветер и повышение температуры воздуха до -2 градусов.

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