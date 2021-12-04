В Сигулде толщина снега достигла 35 сантиметров
Самый толстый слой снега утром в субботу был в Сигулде, свидетельствую данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Самый толстый слой снега утром в субботу был в Сигулде, свидетельствую данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В Саулкрасты, Ливаны и Резекне толщина снега достигает 27-29 см. В Даугавгриве зарегистрирован снежный слой толщиной в 27 см, а в центре Риги толщина снега упала с 25 см вечером в пятницу до 22 утром в субботу.
За последние сутки толщина снега в Лиепае выросла от 1 до 11 см, а в Вентспилсе сохраняется снег толщиной в 22 см. В Земгале толщина снега в среднем от 7 до 17 см. Меньше всего снега в Видземе на наблюдательной станции в Айнажи, 5 см. В Латгале же самый тонкий слой снега наблюдается на метеостанции в Даугавпилсе.
Замеры толщины снега на метеостанциях LVĢMC проводятся автоматизировано и проходят в одной точке, поэтому данные могут не отражать реальную ситуацию в районе станции. Из-за метели толщина снега неравномерна, а метеостанции часто находятся на открытом пространстве, которое сильнее подвержено влиянию ветра.