На следующей неделе мороз достигнет -20 градусов

Атмосферное давление в новую рабочую неделю повысится, поэтому осадков будет мало, небо прояснится, и лишь на западном побережье Рижского залива еще возможен сильный снегопад. Ожидается слабый ветер и безветрие, но к пятнице усилится восточный ветер.

В местах, где облака разойдутся, температура воздуха значительно упадет, особенно в темное время суток. Самой холодной может оказаться ночь на среду, когда во многих регионах столбик термометра, вероятно, опустится ниже -20 градусов. Практически по всей стране температура воздуха ночью на следующей неделе постоянно будет ниже -10 градусов.

Максимальная температура днем ожидается преимущественно от -5 до -13 градусов.

Согласно текущим прогнозам, к концу следующей недели погода станет значительно теплее, возможна оттепель.

Как сообщалось ранее, велика вероятность того, что к Рождеству из-за повышения температуры и дождей снег полностью растает. Долгосрочные прогнозы свидетельствуют, что, несмотря на холодное и снежное начало декабря, средняя температура воздуха в последний месяц года ожидается несколько выше нормы, а зима в целом будет умеренно теплой.