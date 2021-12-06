Пн, 6.12.2021
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В понедельник будет холодно

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В понедельник в Латвии максимальная температура воздуха составит от -6 градусов на побережье Курземе до -13 градусов в Видземе, прогнозируют синоптики.

Местами возможен небольшой снег, больше его будет местами на западном побережье Рижского залива, выглянет солнце. Будет дуть слабый северо-восточный ветер.

В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть легкий северный, северо-восточный ветер, а температура воздуха повысится до -10 градусов.

Галерея: Зима и снег

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