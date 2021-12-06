В понедельник будет холодно
В понедельник в Латвии максимальная температура воздуха составит от -6 градусов на побережье Курземе до -13 градусов в Видземе, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии максимальная температура воздуха составит от -6 градусов на побережье Курземе до -13 градусов в Видземе, прогнозируют синоптики.
Местами возможен небольшой снег, больше его будет местами на западном побережье Рижского залива, выглянет солнце. Будет дуть слабый северо-восточный ветер.
В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть легкий северный, северо-восточный ветер, а температура воздуха повысится до -10 градусов.
Галерея: Зима и снег