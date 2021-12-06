Пн, 6.12.2021
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Таких морозов в декабре в Латвии не было уже много лет

ФОТО: Shutterstock

Ранним утром понедельника температура воздуха в Латвии составляла от -7...-10 градусов в Курземе до -18 градусов в окрестностях Риги, свидетельствуют данные метеостанций. В конце ночи в аэропорту "Рига" зафиксирован мороз -19 градусов.

Самая низкая температура воздуха в первой половине ночи была -20 градусов в Видземе.

Таких морозов в Латвии в декабре в последние годы не было. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха в стране в декабре прошлого года составила -8,9 градуса, в 2019 году -10,7 градуса, в 2018 году -16,7 градуса, в 2017 году -6,1 градуса, в 2016 году -18,4 градуса, также и в 2015 году морозы в декабре не доходили до -20 градусов.

В центре Риги в пять часов утра температура воздуха была -16,5 градусов, северо-восточный ветер дул со скоростью три метра в секунду.

В понедельник в Латвии максимальная температура воздуха составит от -6 градусов на Курземском побережье до -13 градусов в Видземе, прогнозируют синоптики.

Местами пройдет небольшой снег, но выглянет и солнце.

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