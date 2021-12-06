Таких морозов в декабре в Латвии не было уже много лет

Таких морозов в Латвии в декабре в последние годы не было. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха в стране в декабре прошлого года составила -8,9 градуса, в 2019 году -10,7 градуса, в 2018 году -16,7 градуса, в 2017 году -6,1 градуса, в 2016 году -18,4 градуса, также и в 2015 году морозы в декабре не доходили до -20 градусов.