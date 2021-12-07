Утром в среду температура в Латвии от -5 до -29 градусов

Температура воздуха в сети наблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) колебалась от -5,3 градуса в Колке и -5,5 градуса в Айнажи до -24,3 градуса в Гулбене и -25,1 градуса в Резекне. По данным VSIA Latvijas Valsts ceļi, самая низкая температура воздуха была зафиксирована в окрестностях Зилупе и Карсавы - минус 27,5 и минус 29 градусов соответственно.

На востоке страны до 10 часов действует оранжевое предупреждение об очень сильном морозе.

Рекорд холода 8 декабря в Латвии - минус 28,4 градуса - был зафиксирован в 1973 году. Он не побит, поскольку температурные рекорды регистрируются только на станциях наблюдения LVĢMC.

Поскольку небо закрывают облака, температура воздуха во многих местах Видземе ночью значительно повысилась, в том числе в Руйене и Зосены с -24 градусов во вторник вечером до -11...-12 градусов ранним утром.

Толщина снежного покрова на наблюдательных станциях - от шести до 28 сантиметров. Самый глубокий снег остается в Сигулде и Резекне.

На большей части страны пасмурная погода, без существенных осадков. Дует легкий южный, юго-восточный ветер, во многих местах на востоке Латвии ветра нет.

В Риге облачно, ветер южный, его скорость три метра в секунду, температура воздуха -11...-12 градусов.

В среду в Латвии не ожидается значительных осадков, небо прояснится и во многих местах будет светить солнце, прогнозируют синоптики. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, в Курземе - умеренный. Максимальная температура воздуха ожидается от -5 градусов местами на побережье до -17 градусов на востоке Латгале.

Прогнозируется, что в Риге небо прояснится, слабый ветер будет дуть с юго-востока, а воздух станет теплее - температура составит -8 градусов.

Погода определяется зоной высокого давления. Атмосферное давление - 1019-1024 гектопаскалей на уровне моря.