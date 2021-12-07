В ночь на среду местами похолодает до -26 градусов
В ночь на среду минимальная температура воздуха в Латвии ожидается от -12 градусов на побережье Курземе до -26 градусов в Латгале и Мадонском крае, прогнозируют синоптики.
В ночь на среду минимальная температура воздуха в Латвии ожидается от -12 градусов на побережье Курземе до -26 градусов в Латгале и Мадонском крае, прогнозируют синоптики.
На большей части территории страны среда будет солнечной. Местами ожидаются облака, небольшой снег, туман и изморозь, на северо-западе Видземе - локальный сильный снегопад.
Ветер слабый, днем температура повысится до -5...-15 градусов.
В Риге в среду погода прояснится, будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -15 градусов, в пригородах до -20 градусов; днем поднимется до -9 градусов.
Галерея: Зима в Огре