Вт, 7.12.2021
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В ночь на среду местами похолодает до -26 градусов

ФОТО: Pixabay

В ночь на среду минимальная температура воздуха в Латвии ожидается от -12 градусов на побережье Курземе до -26 градусов в Латгале и Мадонском крае, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны среда будет солнечной. Местами ожидаются облака, небольшой снег, туман и изморозь, на северо-западе Видземе - локальный сильный снегопад.

Ветер слабый, днем температура повысится до -5...-15 градусов.

В Риге в среду погода прояснится, будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -15 градусов, в пригородах до -20 градусов; днем поднимется до -9 градусов.

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