Вечером в Латвии местами похолодало до -25 градусов; объявлено предупреждение

В том числе в Валке - на Валгской метеостанции - столбик термометра опустился до -25 градусов.

В сети наблюдений Латвийского центры окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) в 20 часов температура воздуха составляла от -6,4 градусов на Колке и -7,3 градусов в Вентспилсе до -22,4 градусов в Руиене и -23,8 градусов в Гулбене.

LVĢMC распространил желтое предупреждение о сильном морозе во всей восточной части страны, в свою очередь в Латгале с часа ночи до десяти часов утра в силе оранжевое предупреждение о морозе до -27 градусов.

Напомним, оранжевое предупреждение было объявлено в Видземе и в ночь на вторник, когда температура воздуха опустилась до -27 градусов. Прошлой ночью в Айнажи и Руиене похолодало соответственно до -24,5 и -25,4 градусов, в результате чего был побит не только рекорд холода 7 декабря, но и всей первой декады декабря.

В соответствии с правилами Кабинета министров о гигиенических требованиях для образовательных учреждений, реализующих программы общего начального, общего среднего, профессионального основного образования, профессионально-технического или среднего профессионального образования, установлены ограничения по холоду, при которых учащиеся могут оставаться дома.