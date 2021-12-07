Вечером в Латвии местами похолодало до -25 градусов; объявлено предупреждение

В том числе в Валке - на Валгской метеостанции - столбик термометра опустился до -25 градусов.
В сети наблюдений Латвийского центры окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) в 20 часов температура воздуха составляла от -6,4 градусов на Колке и -7,3 градусов в Вентспилсе до -22,4 градусов в Руиене и -23,8 градусов в Гулбене.
LVĢMC распространил желтое предупреждение о сильном морозе во всей восточной части страны, в свою очередь в Латгале с часа ночи до десяти часов утра в силе оранжевое предупреждение о морозе до -27 градусов.
Напомним, оранжевое предупреждение было объявлено в Видземе и в ночь на вторник, когда температура воздуха опустилась до -27 градусов. Прошлой ночью в Айнажи и Руиене похолодало соответственно до -24,5 и -25,4 градусов, в результате чего был побит не только рекорд холода 7 декабря, но и всей первой декады декабря.
В соответствии с правилами Кабинета министров о гигиенических требованиях для образовательных учреждений, реализующих программы общего начального, общего среднего, профессионального основного образования, профессионально-технического или среднего профессионального образования, установлены ограничения по холоду, при которых учащиеся могут оставаться дома.
Дети младше 12 лет могут не посещать школу, если температура воздуха опускается ниже минус 20 градусов, в то время как старшие школьники могут не ходить в школу, если воздух охладился как минимум до минус 25 градусов.