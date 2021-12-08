Четверг начнется с солнца; вечером местами возможна оттепель

Вечером в юго-западных районах местами пройдет небольшой снег, возможна оттепель.

Температура воздуха повысится до -6...-11 градусов, на Колке - до -3 градусов, а на востоке страны местами не станет теплее -13 градусов, сообщает агентство LETA.

Будет дуть острый восточный ветер, в Курземе - порывами до 14 метров в секунду.