Четверг начнется с солнца; вечером местами возможна оттепель
В четверг в Латвии ожидается солнечная погода, во второй половине дня с юго-запада небо начнут затягивать облака, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии ожидается солнечная погода, во второй половине дня с юго-запада небо начнут затягивать облака, прогнозируют синоптики.
Вечером в юго-западных районах местами пройдет небольшой снег, возможна оттепель.
Температура воздуха повысится до -6...-11 градусов, на Колке - до -3 градусов, а на востоке страны местами не станет теплее -13 градусов, сообщает агентство LETA.
Будет дуть острый восточный ветер, в Курземе - порывами до 14 метров в секунду.
В Риге ожидается ясная погода, вечером станет облачно. При умеренном юго-восточном ветре температура воздуха повысится до -8 градусов.