Ночью температура воздуха на востоке опустится ниже -20

Синоптики прогнозируют, что минимальная температура на остальной территории страны составит -12...-19 градусов, на пару градусов теплее по-прежнему будет местами на побережье.

Максимальная температура днем составит от -3 градусов в Колкасраге до -13 градусов местами на востоке страны.

В четверг ощущение холода усилит умеренный восточный, юго-восточный ветер, скорость которого в Курземе в порывах достигнет 9-14 метров в секунду.

Небо будет преимущественно ясным, во второй половине дня с юго-запада постепенно придет облачность. В четверг вечером на юге Курземе снова пойдет небольшой снег.