Ночью температура воздуха на востоке опустится ниже -20
В среду вечером и в ночь на четверг в восточных и особенно северо-восточных регионах Латвии - во многих местах Видземе и Латгале - температура воздуха упадет до -20...-25 градусов.
В среду вечером и в ночь на четверг в восточных и особенно северо-восточных регионах Латвии - во многих местах Видземе и Латгале - температура воздуха упадет до -20...-25 градусов.
Синоптики прогнозируют, что минимальная температура на остальной территории страны составит -12...-19 градусов, на пару градусов теплее по-прежнему будет местами на побережье.
Максимальная температура днем составит от -3 градусов в Колкасраге до -13 градусов местами на востоке страны.
В четверг ощущение холода усилит умеренный восточный, юго-восточный ветер, скорость которого в Курземе в порывах достигнет 9-14 метров в секунду.
Небо будет преимущественно ясным, во второй половине дня с юго-запада постепенно придет облачность. В четверг вечером на юге Курземе снова пойдет небольшой снег.
В Риге в четверг ожидается сухая солнечная погода, вечером станет пасмурно. При умеренном восточном, юго-восточном ветре температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, а днем поднимется до -7 градусов.