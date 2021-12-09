Оранжевое предупреждение! В Латвии ожидается ледяной дождь

Из-за ледяного дождя Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил оранжевое предупреждение по всей стране. В нем говорится, что дороги, улицы и тротуары могут обледенеть, обледенеют провода и ветки деревьев, вес которых значительно увеличится, и есть риск, что они сломаются. Ледяной дождь ожидается до середины дня в субботу. Это природное явление может мешать автомобильному и железнодорожному движению, а также пешеходам и другим видам деятельности на открытом воздухе.
Пятница будет пасмурной, ожидается туман. Ветер умеренный, с востока, юго-востока, со скоростью порывами до 10-15 метров в секунду, в Колкасраге - 18 метров в секунду.
Температура воздуха будет постепенно повышаться. Предстоящей ночью на северо-востоке страны еще ожидаются холода до -17 градусов; максимальная температура воздуха в пятницу вечером составит +2...-1 градус, на северо-востоке до -5 градусов.
В пятницу в Риге будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки, в основном моросящий дождь, ледяной дождь. Порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 13 метров в секунду. В пятницу вечером температура воздуха поднимется до +1 градуса.