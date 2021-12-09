Оранжевое предупреждение! В Латвии ожидается ледяной дождь

Из-за ледяного дождя Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил оранжевое предупреждение по всей стране. В нем говорится, что дороги, улицы и тротуары могут обледенеть, обледенеют провода и ветки деревьев, вес которых значительно увеличится, и есть риск, что они сломаются. Ледяной дождь ожидается до середины дня в субботу. Это природное явление может мешать автомобильному и железнодорожному движению, а также пешеходам и другим видам деятельности на открытом воздухе.