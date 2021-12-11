Дожди, мокрый снег и до +5 градусов: прогноз погоды на субботу
В субботу осадки ожидаются главным образом в восточной и центральной частях страны - ожидаются затяжные дожди, а местами - и мокрый снег, прогнозируют синоптики.
В субботу осадки ожидаются главным образом в восточной и центральной частях страны - ожидаются затяжные дожди, а местами - и мокрый снег, прогнозируют синоптики.
Местами в Курземе может выглянуть солнце. В разных районах страны образуется туман. В Курземе и Земгале ожидается слабый ветер и безветрие, в восточных районах будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
Максимальная температура воздуха составит от нуля градусов местами в Курземе до +4...+5 градусов в районе Даугавпилса.
Условия езды по главным автодорогам страны улучшатся, но дороги меньшего значения могут быть очень скользкими.
В Риге ожидается дождь, мокрый снег и туман, будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит +1...+2 градуса.