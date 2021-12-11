Сб, 11.12.2021
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Дожди, мокрый снег и до +5 градусов: прогноз погоды на субботу

ФОТО: shutterstock.com

В субботу осадки ожидаются главным образом в восточной и центральной частях страны - ожидаются затяжные дожди, а местами - и мокрый снег, прогнозируют синоптики.

Местами в Курземе может выглянуть солнце. В разных районах страны образуется туман. В Курземе и Земгале ожидается слабый ветер и безветрие, в восточных районах будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от нуля градусов местами в Курземе до +4...+5 градусов в районе Даугавпилса.

Условия езды по главным автодорогам страны улучшатся, но дороги меньшего значения могут быть очень скользкими.

В Риге ожидается дождь, мокрый снег и туман, будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит +1...+2 градуса.

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