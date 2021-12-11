Синоптики рассказали, когда можно ожидать следующую волну холода

Как сообщает агентство LETA, воскресенье и начало будущей недели будут немного прохладнее, чем в субботу, ожидается небольшой мороз, в свою очередь в середине и во второй половине следующей недели, когда усилится западный ветер, ожидается повышение температуры воздуха до +3...+8 градусов.

На исходе этой недели ожидается много осадков в Видземе, Латгале и Селии. На следующей неделе осадков будет меньше.

На рождественской неделе вместе с северным ветром могут прийти и холодные воздушные массы. Скорее всего, мороз не будет столь сильным и устойчивым, как в начале декабря. В данный момент Global Forecast System прогнозирует в Латвии белое Рождество.