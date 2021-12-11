Синоптики рассказали, когда ждать следующую волну холода

Как сообщает агентство LETA, воскресенье и начало будущей недели будут немного прохладнее, чем в субботу, ожидается небольшой мороз, в свою очередь в середине и во второй половине следующей недели, когда усилится западный ветер, ожидается повышение температуры воздуха до +3...+8 градусов, сплошной снежный покров, вероятно, сохранится лишь в некоторых местах в Видземе и Латгалии, а с 19 декабря, согласно последним прогнозам, вероятность волны холода возрастет.

На исходе этой недели ожидается много осадков в Видземе, Латгале и Селии. На следующей неделе осадков будет меньше.

На рождественской неделе вместе с северным ветром могут прийти и холодные воздушные массы. Скорее всего, мороз не будет столь сильным и устойчивым, как в начале декабря. В данный момент Global Forecast System прогнозирует в Латвии белое Рождество.

Как сообщалось ранее, долгосрочные прогнозы свидетельствуют, что, несмотря на холодное и снежное начало декабря, средняя температура воздуха в последний месяц года ожидается немного выше нормы, да и в целом прогнозируется умеренно-теплая зима.

Ледоход на Даугаве

Читатель портала Apollo.lv сделал несколько кадров ледохода на Даугаве у Екабпилса.