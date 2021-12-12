В понедельник похолодает, местами ожидается снег
В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии упадет до 0...-4 градусов, прогнозируют синоптики.
В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии упадет до 0...-4 градусов, прогнозируют синоптики.
Днем температура не превысит +1 градуса, только кое-где на побережье воздух прогреется до +3 градусов.
Местами ожидаются небольшие осадки, в основном снег. Большее количество снега возможно ночью на северо-востоке страны. Дороги во многих местах будут скользкими.
Сохранится слабый ветер. В некоторых местах - с наибольшей вероятностью в Курземе - ожидается туман.
В Риге в понедельник будет облачно, существенных осадков не ожидается, возможен туман, слабый ветер будет дуть с юга. Температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.