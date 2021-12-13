На этой неделе в Латвии потеплеет до +7 градусов

Понедельник ожидается пасмурным, но кое-где небо будет ясным. Местами возможны незначительные осадки - в основном мокрый снег, но на востоке также не исключен дождь. В столице существенных осадков не ожидается. Участникам дорожного движения следует быть осторожными, так как во многих местах образуется обледенение.

Вторник будет преимущественно пасмурным. Во второй половине дня с северо-запада придет новая зона осадков, которая принесет в основном мокрый снег, но в Курземе и в других местах у побережья также будет идти дождь. На дорогах снова образуется обледенение. На побережье ожидается южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха на большей части территории Латвии будет в пределах +1...+6 градусов, однако на юго-востоке страны по-прежнему останется ниже нулевой отметки.

Со среды в Латвию с запада начнут поступать более теплые воздушные массы - воздух днем прогреется до +2...+7 градусов, ночью слабые морозы возможны только на востоке страны. В среду во многих местах пройдет небольшой дождь, в четверг и пятницу существенных осадков не ожидается.

По мере таяния снега в ближайшие дни уровень воды в реках поднимется.