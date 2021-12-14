Объявлено предупреждение о риске наводнения под Екабпилсом

В предупреждении говорится, что на Даугаве у Плявиняс и Зельки образовался слой льда. В Даугаве под Екабпилсом уплотнение льда, а подо льдом - шуга.

С повышением температуры воздуха в Даугаве у Екабпилса начался ледоход, вызвавший резкие колебания уровня воды.

В ближайшие дни продолжится оттепель, ожидаются осадки, ускорится течение Даугавы и продолжится движение льда на участке Екабпилс - Зельки.