Воздух прогреется до +7 градусов: прогноз синоптиков на четверг

Ночью будет пасмурно, на востоке преимущественно, а на западе местами ожидается моросящий дождь. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, который на побережье в порывах достигнет 15 метров в секунду. В отдельных районах, в основном на востоке, видимость будет затруднена из-за тумана. Температура воздуха ожидается от +1 до +6 градусов, на побережье до +7 градусов.
Утром видимость на востоке ухудшится из-за тумана.
В течение дня под воздействием антициклона облака постепенно рассеются над большей частью территории страны, в западных и центральных регионах во второй половине дня ожидается ясная солнечная погода. Днем будет дуть западный и северо-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье его скорость порывами достигнет 16 метров в секунду. Температура воздуха ожидается в пределах от +3 до +7 градусов.
Ночью в Риге сохранится пасмурная погода, ожидается моросящий дождь. Будет дуть юго-западный и западный ветер, от слабого до умеренного. Утром в столице все еще будет пасмурно, но днем облака рассеются. Осадки не ожидаются. Днем будет дуть умеренный западный ветер, максимальная температура воздуха составит +6 градусов.