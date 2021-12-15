Воздух прогреется до +7 градусов: прогноз синоптиков на четверг

Ночью будет пасмурно, на востоке преимущественно, а на западе местами ожидается моросящий дождь. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, который на побережье в порывах достигнет 15 метров в секунду. В отдельных районах, в основном на востоке, видимость будет затруднена из-за тумана. Температура воздуха ожидается от +1 до +6 градусов, на побережье до +7 градусов.

Утром видимость на востоке ухудшится из-за тумана.

В течение дня под воздействием антициклона облака постепенно рассеются над большей частью территории страны, в западных и центральных регионах во второй половине дня ожидается ясная солнечная погода. Днем будет дуть западный и северо-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье его скорость порывами достигнет 16 метров в секунду. Температура воздуха ожидается в пределах от +3 до +7 градусов.