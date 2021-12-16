Погода на четверг: солнечно, только на востоке - моросящий дождь

Днем с юго-запада распространится обширный антициклон, в результате облака над большей частью территории страны постепенно разойдутся и только на востоке частично сохранится пасмурная погода с моросящим дождем.

Утром видимость на востоке Латвии еще будет затруднена из-за тумана.

Днем будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, который на побережье в порывах достигнет 15-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +3…+7 градусов.