Погода на четверг: солнечно, только на востоке - моросящий дождь
Сегодня на большей части территории Латвии ожидается солнечная погода без осадков, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сегодня на большей части территории Латвии ожидается солнечная погода без осадков, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем с юго-запада распространится обширный антициклон, в результате облака над большей частью территории страны постепенно разойдутся и только на востоке частично сохранится пасмурная погода с моросящим дождем.
Утром видимость на востоке Латвии еще будет затруднена из-за тумана.
Днем будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, который на побережье в порывах достигнет 15-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +3…+7 градусов.
В Риге в утренние часы еще будет пасмурно, но уже перед обедом облака разойдутся. Осадки не ожидаются. Ветер умеренный западный, порывами до 13 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +5…+6 градусов.