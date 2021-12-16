Чт, 16.12.2021
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На Лиелупе и Даугаве начался ледоход

ФОТО: Aculiecinieks

На Даугаве и Лиелупе начался ледоход, свидетельствует информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

На этой неделе продолжается оттепель, тает снег и лед, в связи с этим увеличивается сток рек. За прошедшие сутки уровень воды с различной интенсивностью повышался в большинстве рек Латвии.

Быстрее всего уровень воды повышался в реках Курземе. На большинстве этапах рек начинают затапливаться поймы и низины. Лед становится темным и хрупких, на нескольких участках начался ледоход.

В частности он наблюдается на Даугаве, от устья Нереты до Екабпилса включительно.

Также прошлой ночью лед начал двигаться и в верховье Лиелупе, у Межотне. Уровень воды поднялся более чем на полметра.

В ближайшие дни в реках продолжится ледоход. Ожидается движение льда и на других участках Лиелупе, от Межотне в направлении Сталгенса.

По последним прогнозам, в третьей декаде декабря опять усилится мороз, и сток рек ослабится, лед снова начнет образовываться.

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