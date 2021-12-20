Последний прогноз синоптиков на Рождество

В ближайшие дни будет морозно, по ночам воздух остынет до -15… -17 градусов. В начале недели будет преобладать северный ветер, а погода будет определяться областью высокого давления.

В понедельник будет облачно, местами с прояснениями. Ночью во многих местах будет снег, в западной части страны также возможны дождь и мокрый снег, а днем будет небольшой снег. Дороги будут скользкими. Будет дуть северный, северо-восточный ветер от умеренного до умеренно сильного, в прибрежных районах порывами 15-19 метров в секунду (м/с), а ночью до 21 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0… -6 градусов и днем будет постепенно снижаться.

Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью во многих местах, а днем кое-где пойдет снег, толщина снежного покрова увеличится на 1-3 сантиметра. Температура воздуха будет в пределах -2… -7 градусов, на востоке страны днем до -9 градусов, ночью до -8… -12 градусов..