Погода на вторник: ночью - снег, утром водителей "обрадуют" скользкие улицы

Местами в западных и центральных районах ожидается сильный снегопад, в результате которого толщина снежного покрова увеличится на пять-шесть сантиметров. Автоводителям следует должны быть осторожными: на некоторых участках дороги обледенеют, а во время снегопада будет затруднена видимость.

Будет преобладать умеренный северо-западный, западный ветер, на побережье его порывы достигнут 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне от -9 до -4 градусов, в восточной части страны мороз до -12 градусов.

Во вторник тучи рассеются, во многих местах будет солнечно. Местами снег. На некоторых участках дороги станут скользкими.

Температура воздуха от -9 градусов в окрестностях Мадоны до нуля у моря.

В Риге ночь на вторник ожидается облачная погода, также возможен снег. Северный ветер от слабого до умеренного, порывами 15-16 метров в секунду. Температура воздуха составит примерно -6 градусов.