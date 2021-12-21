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Ночью температура опустится до -19 градусов, местами пойдет снег

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Ночью в среду, 22 декабря, ожидается переменная облачность, местами пойдет снег, температура упадет до -19 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Водителям нужно быть осторожными - на некоторых участках дороги будут скользкими.

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Сегодня ночью температура воздуха упадет до -16 градусов, местами на востоке, с прояснением неба, даже до -17 ...- 19 градусов, а в прибрежных районах будет немного теплее, примерно от -5 до -10 градусов.

В среду ожидается переменная облачность, возможно будет идти снег. В определенные периоды дня дороги также будут скользкими. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха ожидается от -3 до -8 градусов, местами может опуститься до -10 градусов.

В Риге ночью небо будет пасмурным, временами с прояснениями, местами пойдет снег. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, температура воздуха может опуститься до -9 градусов.

Днем в столице будет пасмурная погода, временами небо будет проясняться, местами пойдет снег. Будет дуть слабый северный ветер, температура воздуха опустится от -3 до -5 градусов.

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