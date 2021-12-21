Ночью температура опустится до -19 градусов, местами пойдет снег

Водителям нужно быть осторожными - на некоторых участках дороги будут скользкими.

Галерея: Рождественское настроение в Цесисе

Сегодня ночью температура воздуха упадет до -16 градусов, местами на востоке, с прояснением неба, даже до -17 ...- 19 градусов, а в прибрежных районах будет немного теплее, примерно от -5 до -10 градусов.

В среду ожидается переменная облачность, возможно будет идти снег. В определенные периоды дня дороги также будут скользкими. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха ожидается от -3 до -8 градусов, местами может опуститься до -10 градусов.

В Риге ночью небо будет пасмурным, временами с прояснениями, местами пойдет снег. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, температура воздуха может опуститься до -9 градусов.