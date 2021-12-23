Чт, 23.12.2021
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В четверг во многих местах Латвии ожидается снегопад

Автобус на ул. Даугавгривас в Риге во время снегопада ФОТО: Evija Trifanova/LETA

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг во многих местах Латвии будет идти снег.

В течение дня ожидается облачность, прояснения возможны лишь местами.

Зона осадков будет пересекать территорию Латвии с юго-запада - во многих регионах будет идти снег, в Курземе - также мокрый снег и дождь. Местами на юге Курземе толщина снежного покрова увеличится на два-четыре сантиметра. Тротуары и дороги будут скользкими.

Ожидается умеренный южный, юго-западный ветер, который местами на побережье в порывах достигнет 15 метров в секунду.

На западе станет немного теплее - до -2...+3 градусов, а на востоке температура составит от -2 до - 7 градусов.

В Риге в первой половине дня небо прояснится, после обеда соберутся облака и пойдет небольшой снег. Южный, юго-западный ветер будет дуть слабо или умеренно, максимальная температура воздуха составит 0...- 2 градуса.

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